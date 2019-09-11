ارتفاع الطماطم وانخفاض العنب.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والمانجو العويس بين 50 قرشا و5 جنيهات، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطملطم بين 3.5 و6.2 جنيه، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.

وفي المقابل، تراجعت أسعار العنب البناتي الأحمر، والعنب البناتي الأصفر جنيها واحدا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.2 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 24 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 15 و25 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.