اندماج شركتي "Good People" و"Kijamii" لتكوين أكبر شبكة مستقلة للإعلانات

القاهرة- مصراوي:

اندمجت شركة "Good People" المتخصصة في مجال إنتاج الإعلانات والمحتوى الإبداعي، مع شركة "Kijamii" المتخصصة في الحلول الرقمية، لتأسيس أكبر شبكة مستقلة ومتكاملة ذات توجه رقمي في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستحمل اسم "GP&K".

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ستعمل GP&K من بداية انطلاقها بفريق عمل من المبدعين في مجالات الحلول الرقمية وإنتاج الأفلام ووسائل الإعلام الرقمية والحلول التكنولوجية في كيان واحد متميز.

وقالت الشركة في البيان إنه "من خلال دمج خبرات "Good People" في مجال إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية مع القدرات المميزة لشركة "Kijamii" في مجال الحلول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ستنجح المجموعة الجديدة في تقديم خدمات وحلول متكاملة وغير مسبوقة وإمكانيات غير محدودة باتباع أحدث التكنولوجيات التي تدعمها قاعدة كبيرة ومتكاملة لبيانات المستهلكين، والتي أصبحت خلال الأعوام السابقة أحد أهم الأصول في المجال".

وقال علي علي الشريك المؤسس لشركة Good People، "أصبحت الحلول الرقمية ضرورة ملحة في العصر المتطور الذي نعيش فيه، و للحصول على أفضلها في السوق، يجب الاستعانة بأحدث التكنولوجيا، حيث يجب البحث عن مختلف البيانات والتكنولوجيا المتطورة من جانب، والعمل على كتابة السيناريوهات وإعداد ورسم المشاهد من جانب آخر، للحصول على التميز في كافة الأعمال التي نقدمها لقطاع واسع من العملاء".

ومن جانبه قال باسم الهادي، الشريك المؤسس لشركة Kijamii، إن المجال أصبح أكثر تطوراً ويعتمد اعتماداً كبيراً على المعلومات والبيانات، وهناك حاجة كبيرة كذلك للأعمال الرقمية التي تعتمد على الإبداع والابتكار من كافة الجوانب.

وأضاف باسم، أنه "مع التطور السريع للمجال، لم يعد وجود أفضل الكوادر وأقوى الإمكانيات الإنتاجية اختيار بل ضرورة. ولذلك نقوم الآن بدمج خبرتنا في المجال الرقمي، والتواصل الاجتماعي والمحتوى الإبداعي والتكنولوجيا والتسويق الإعلامي مع خبرة Good People في الابداع والانتاج الفني الممتاز. لتصبح شبكة GP&K أكبر وأقوى مجموعة شركات مستقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، من أجل تطوير المواهب وإنتاج حلول الاعلانات المحلية للأسواق العالمية."

وتعتبر Good People من الشركات الرائدة التي أسست أول شركة لإنتاج الإعلانات في المنطقة تعتمد على الإبداع أولاً، وذلك من خلال عملها مع نخبة من المخرجين. ومن جهتها قد نجحت Kijamii في تطوير خبرات و تخصصات مكنتها من التصدر في السوق - الخبرة في المجال الرقمي المتكامل والعمل مع أكبر الشركات والمؤسسات العالمية والنوادي الرياضية. تلك العلاقات الاستراتيجية مكنت Kijamii من إحداث تغيير جذري في السوق وتحولها الى العالمية، بحسب البيان.

أسس شركة Kijami كلٌ من باسم الهادي وباهي أبو العز وأحمد قوشة، مع كريم بشارة، كمستثمر استراتيجي للشركة. و من بعدها دخلت Kijamii في مجموعة استثمارات "A15" لتحقيق خططها للنمو.