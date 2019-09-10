المركزي: استقرار استثمارات الأجانب بالأذون عند 16.5 مليار دولار في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية استقرت خلال شهر يوليو الماضي بعد ارتفاع متتالٍ استمر لمدة 6 أشهر، بنحو 54.2% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أغسطس، والصادر اليوم الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 16.514 مليار دولار (نحو 274.4 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي، وهي نفس القيمة بالدولار ولكنها كانت تعادل (276.6 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي.

وقال وزير المالية على هامش مؤتمر يورومني، أمس الاثنين، إن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية اقتربت حاليا من نحو 20 مليار دولار.

وقبل انتعاشها في النصف الأول من العام الجاري، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.