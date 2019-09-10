فيكتوري لينك : أرسلنا 15 مليون رسالة نصية للمواطنين ضمن حملة 100 مليون صحة

كتب- محمد علاء الدين:

قالت إنجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك المتخصصة في الحلول التكنولوجية وخدمات القيمة المضافة، إن الشركة لديها تعاون كبير مع مختلف الجهات الحكومية وخاصة وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي.

وأضافت الصبان في تصريحات لمصراوي أن الشركة وقعت مع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون في أغسطس 2018 لتقديم 10 ملايين رسالة نصية على مدار سنتين للمستفيدين من دعم الوزارة لموافاتهم بالمستجدات أولا بأول.

وأشارت إلى أن الشركة شاركت الشركة في تقديم الرسائل النصية للمواطنين ضمن حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات ومنظمة الصحة العالمية، حيث أرسلت الشركة 15 مليون رسالة نصية لأكثر من 300 ألف مواطن بهدف توعية المرضى بخطورة مرض السكر وكيفية علاجه والتغلب عليه، وتوجيههم لاتباع الحميات الغذائية والعادات الصحية اللازمة لتجنب الأمراض الناتجة.

وأوضحت الصبان أن الشركة تعاونت مع شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال تقديم خدمة إرسال الرسائل التفاعلية حيث يقوم العميل بإرسال رسالة نصية بها رقم العداد ليستقبل رسالة بقيمة الفاتورة المستحقة على العداد، وكذلك تم تطبيق نفس الخدمة مع شركة بتروتريد للغاز حيث يقوم العميل بإرسال رقم عداد الغاز في رسالة نصية ليتلقى رسالة بقيمة الفاتورة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك فقد تعاونت الشركة مع صندوق دعم التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم في مشروع تعيين مدرسين جدد وتثبيت المؤقتين حيث قامت الشركة بإرسال رسائل نصية بمواعيد امتحانات المدرسين الجدد.