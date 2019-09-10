"أقل مستوى للتضخم في 6 سنوات".. 10 سلع زادت أسعارها خلال عام (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليسجل أقل مستوياته في المدن خلال أكثر من 6 سنوات ونصف.
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، سجل معد التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال أغسطس الماضي مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2018، ونسبة الارتفاع في سعر كل سلعة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء اليوم.
-
254
-
110
-
105
-
85
-
78
-
58
-
57
-
37
-
36
-
30