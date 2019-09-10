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    "أقل مستوى للتضخم في 6 سنوات".. 10 سلع زادت أسعارها خلال عام (إنفوجرافيك)

    05:26 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    "أقل مستوى للتضخم في 6 سنوات".. 10 سلع زادت أسعارها خلال عام (إنفوجرافيك)

    التضخم

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليسجل أقل مستوياته في المدن خلال أكثر من 6 سنوات ونصف.

    وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، سجل معد التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.

    ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

    وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

    ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال أغسطس الماضي مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2018، ونسبة الارتفاع في سعر كل سلعة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء اليوم.

    الجهاز المركزي للتعبئة العامة معدل التضخم

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