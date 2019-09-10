مصر توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري مع الصومال

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة الصومالي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ختام منتدى الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة الاستثمار، في بيان اليوم، إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلدين، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأشارت الوزير، إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية، وتشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات في دول القارة الأفريقية في مشروعات البنية الأساسية.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا إلى أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.

وقال وزير التجارة والصناعة الصومالي، إن المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل إحراز تقدم اقتصادي يحقق الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير، أن الصومال تتبنى إصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع امكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة ومستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الاعمال لتعزيز التعاون الاستثماري وإنشاء مشروعات في مجالات النقل والبنية الأساسية والصناعات الغذائية وفي الصناعة والزراعة.