الدولار ينخفض في التجاري الدولي والإسكندرية مع نهاية تعاملات الثلاثاء

الدولار ينخفض في التجاري الدولي والإسكندرية مع نها

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي والتعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار، قرشين، في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي إلى 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، قرشين إلى 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، والبركة عند 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول مصر، عند 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.