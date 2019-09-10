المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.9% خلال أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليصل خلال أغسطس الماضي إلى 4.9% مقابل 5.9% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركزي في بيان، أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا سالبا 0.4% في أغسطس 2019 مقابل معدلا موجبا 0.1% خلال يوليو الماضي، ومقابل 0.6% في أغسطس 2018.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الستة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي.

وواصل معدل التضخم العام السنوي بالأسعار الهبوط خلال شهر أغسطس ليسجل في إجمالي الجمهورية 6.7% مقابل 7.8% في يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 0.7% في أغسطس مقابل 1.5% في يوليو الماضي.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.