"الغرف التجارية" تعد مذكرة لرفعها لوزارة المالية بمشكلات التجار الضريبية

كتبت- منار الرخ:

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، إعداد مذكرة لرفعها إلى وزير المالية خلال الأيام القادمة، بشأن المشاكل الضريبية التي تواجه التجار.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء أن المذكرة تتضمن كافة مشاكل منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، التي تتعلق بالضرائب، ومقترحات حلها.

وقال إبراهيم العربي، في البيان إنه من خلال لجنة الضرائب بالاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين سيتم حصر كافة المشاكل التي تواجه منتسبي الغرف التجارية، وتصنيفها وتنقيتها ووضعها في إطار عام وواضح لمناقشتها مع مسئولي وزارة المالية.

وأضاف العربي أن حل مشاكل التجار يعتبر جانب من خطة الاتحاد، لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لتنمية اقتصادنا القومي، ولذلك شكلنا لجان متخصصة لدراسة كل الملفات ووضع مقترحات التنمية والتطوير.

وأشاد العربي، بما أعلنه وزير المالية مؤخرا، فيما بوجود حوافز ضريبية بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في التنسيق مع وزارة المالية، ومسئولي الضرائب من أجل نقل رؤية المجتمع التجاري والصناعي والخدمي من منتسبي الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.