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    تحالف مصرفي يقدم تمويلا بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشروع "مول القطامية"

    01:01 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    تحالف مصرفي يقدم تمويلا بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشروع "مول القطامية"

    تحالف مصرفي

    كتب- مصطفى عيد:

    قال بنك مصر في بيان اليوم الثلاثاء، إنه قاد تحالفا مصرفيا بالتعاون مع 4 بنوك أخرى في القطاع المصرفي لمنح تمويل تصل قيمته إلى 1.5 مليار جنيه، للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع "مول القطامية"، بالقطامية الجديدة

    وأضاف البنك أن التمويل يستهدف إنشاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل حوالي 70% من مساحة المركز التجاري، المملوك لشركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية، والتي تعد إحدى استثمارات مجموعة الحكير السعودية في مصر.

    ويتكون التحالف المصرف المقدم للتمويل من بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل ووكيل التسهيل، والبنك العربي الأفريقي بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك مصر إيران بصفتهما مرتبي التمويل، بحسب البيان.

    وذكر البنك أن من المخطط أن يخدم المركز التجاري أحياء المعادي، والمقطم، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، حيث يقع "مول القطامية" في موقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 420 ألف متر مربع، كما تبلغ مساحته التأجيرية 110 ألف متر مربع.

    وأشار البنك إلى أن هذا التمويل يعد خطوة مهمة في تعزيز دوره في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري، كما يعد استكمالاً لنجاحاته خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة.

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