الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطرح المحلي أولى والشركة مستعدة لإدراج دولي

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن الطرح العام الأولي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة سيكون طرحًا أوليا، لكن الشركة مستعدة أيضا لطرح دولي، بحسب وكالة رويترز.

ونقل الرئيس التنفيذي، في حديثه للصحفيين عن وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، قوله إن الطرح العام الأولي سيتم "قريبا جدا".

وأضاف الناصر، أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة.

وتابع الناصر، "أن أرامكو مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز، أمس ، فإنه سيكون قريبا جدا، لذا نحن مستعدون، هذه هي الخلاصة".

وكانت مصادر مطلعة، قالت اليوم الاثنين، إن المملكة تخطط لإدراج تدريجي لأرامكو في بورصة الرياض، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم، وفقا لرويترز.

ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، في وقت سابق من الشهر الجاري رئيسا لمجلس إدارة أرامكو، قائلا "إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي".

وتولى الرميان منصبه رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لوزير الطاقة السابق خالد الفالح في تحرك لفصل أرامكو عن الوزارة، وهي خطوة يقول مسؤولون سعوديون إنها مهمة لتمهيد الطريق أمام الطرح العام الأولي.

وقال الناصر، إنه في ضوء تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة، سيكون لأرامكو علاقة تتسم بالاستقلالية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية والإنتاج المستدامين.