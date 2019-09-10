صرف مرتبات سبتمبر لموظفي الحكومة الأحد المقبل

القاهرة- مصراوي:

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتباتهم عن شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل الخامس عشر من هذا الشهر، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، وذلك مع اقتراب دخول المدارس والجامعات.

وكانت وزارة المالية أصدرت كتابا دوريا في بداية الشهر الجاري، تضمن تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

وصرفت المالية مرتبات شهر يوليو بدءا من يوم الأحد الرابع عشر من الشهر الجاري، ومرتبات شهر أغسطس بدءا اليوم الثامن من الشهر الماضي ولمدة خمسة أيام عمل.

ومن المقرر أن تصرف المالية مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة أيام عمل، وأن تصرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.

وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.