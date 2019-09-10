  • عاجل:صلاح يحصد "هدف الشهر".. ويتوج بأول جائزة فردية في موسمه الجديد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    صرف مرتبات سبتمبر لموظفي الحكومة الأحد المقبل

    11:47 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    صرف مرتبات سبتمبر لموظفي الحكومة الأحد المقبل

    موظف يعد مئات الجنيهات

    القاهرة- مصراوي:

    ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتباتهم عن شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل الخامس عشر من هذا الشهر، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، وذلك مع اقتراب دخول المدارس والجامعات.

    وكانت وزارة المالية أصدرت كتابا دوريا في بداية الشهر الجاري، تضمن تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

    وصرفت المالية مرتبات شهر يوليو بدءا من يوم الأحد الرابع عشر من الشهر الجاري، ومرتبات شهر أغسطس بدءا اليوم الثامن من الشهر الماضي ولمدة خمسة أيام عمل.

    ومن المقرر أن تصرف المالية مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة أيام عمل، وأن تصرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.

    وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

    مرتبات سبتمبر مواعيد صرف المرتبات موسم المدارس الجهاز الإداري للدولة مرتبات الموظفين وزارة المالية

    الخبر التالى:

    4 جنيهات تراجعًا في سعر كيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان