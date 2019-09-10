تراجع البوري والبلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيربن صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 24 و27 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وزاد سعر كيلو السيبط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي اليوم، بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.