جلوبال تيليكوم تسدد الدفعة الثانية من تسوية الضرائب بقيمة 82.3 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة جلوبال تيليكوم سددت الدفعة الثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في شهر يونيو الماضي بين الطرفين.

وكانت مصلحة الضرائب وقعت في يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها التابعة والمصلحة.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه يونيو الماضي، أن تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية الخاصة بها وبشركاتها التابعة للخزانة العامــــة بإجمالي 136 مليون دولار، وذلك على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار تم دفعها مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي والتي تم سدادها أمس.

وقال حسين، أن هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب بشكل ودى من اجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وتحفيزا للاستثمار .

وأضاف أن وزير المالية أكد على ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا لإرسال رسالة لمجتمع الاعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.