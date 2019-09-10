أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولار في 2020

03:25 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولار في 2020

البنك المركزي الروسي

القاهرة- (مصراوي):

قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي، إنه لا يستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020 ضمن تصوره للمخاطر المحتملة، بحسب "سكاي نيوز".

وقال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي، إنه لا يستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020 ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف بنك روسيا أن تصور المخاطر المحتملة قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تحقق ذلك التصور، فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 87% في 2020 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2 %.​

البنك المركزي الروسي النفط روسيا الدولار الأمريكي أسعار النفط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان