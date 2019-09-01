المالية: إلغاء "الدولار الجمركي" من أول سبتمبر بعد استقرار سعر الصرف

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها ستبدأ من أول شهر سبتمبر الحالي، العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأضافت الوزارة، أن ذلك القرار يعتبر "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك".

وكانت مصادر في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، كشفت لمصراوي، في وقت سابق اليوم، عن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وتسعير الدولار وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي، اعتبارا من اليوم الموافق أول سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيانها، إن إلغاء الدولار الجمركي جاء "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".

وأضافت الوزارة أن "تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى".

وقالت إن "الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي".

وأصدرت مصلحة الجمارك، منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي".

ومن المقرر أن تعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي.

وحدد منشور مصلحة الجمارك الصادر اليوم، سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق اليوم 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

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