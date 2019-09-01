"سويفل" تتفق مع مدارس وجامعات لتوصيل الطلاب في العام الدراسي الجديد

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بشركة سويفل للنقل الذكي التشاركي إن الشركة ستفعل خدمة نقل طلاب المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف المصدر لمصراوي أن الشركة اتفقت مع عدد من المدارس والجامعات بالقاهرة والإسكندرية لنقل طلابهم بشكل منتظم خلال الموسم الدراسي.

وقال إن الجهة المستفيدة من الخدمة "المدرسة أو الجامعة" تقوم بحجز الكراسي لعدد الطلاب المستهدف نقلهم في الخطوط المتعاقد عليها نقلهم عبر "السيستم"، لتتم بعد ذلك عملية النقل بشكل دوري طوال فترة التعاقد.

وسويفل هي أول شركة للنقل التشاركي الجماعي في مصر، ولديها أكثر من 650 خطًا، وتقدم خدماتها في القاهرة والإسكندرية، بالاضافة إلى كينيا، كما أن لديها خطط للتوسع في عدد من دول شرق آسيا بداية من مدينة لاهور الباكستانية.

وتمكنت الشركة الناشئة المصرية من جمع استثمار خلال العام الجاري بقيمة 42 مليون دولار من عدة شركات رأس مال مُخاطر.

ومؤخرًا نقلت الشركة مقرها الرئيسي من القاهرة إلى دبي.