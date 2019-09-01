بعد إلغاء الدولار الجمركي.. الجمارك: تحديد سعر العملات يوميا وفقا للمركزي

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي".

ومن المقرر أن تعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي.

وكانت مصادر في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، كشفت لمصراوي، اليوم الأحد، عن إلغاء "الدولار الجمركي"، والعمل بسعر الصرف الحر على كل السلع المستوردة، اعتبارا من اليوم.

وحدد منشور مصلحة الجمارك الصادر اليوم، سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك عن سبب إلغاء الدولار الجمركي: "لم يعد هناك دولار جمركي حيث استقر سعر الصرف، وبالتالي تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية".

وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق اليوم 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

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مصادر: المالية تلغي "الدولار الجمركي" وتعمل بالسعر الحر من أول سبتمبر