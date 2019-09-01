مصادر: المالية تلغي "الدولار الجمركي" وتعمل بالسعر الحر من أول سبتمبر

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت مصادر في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لمصراوي، إن الوزارة قررت إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من اليوم.

وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق اليوم 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.