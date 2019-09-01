شركة أي سكور تخطط لتحديث علامتها التجارية

كتبت- منال المصري:

قالت شركة المصريـة للاستعـــلام الائتماني أي سكور "I-Score" اليوم الأحد إن الشركة ارتأت تحديث علامتها التجارية وشعارها، في إطار استراتيجية جديدة لها.

وبحسب البيان فإن قاعدة بيانات الشركة بها ما يقرب من 16.5 مليون عميل ائتمان وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من تأسيسها.

وقال البيان إن قاعدة البيانات بها ما يقرب من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بقيــمة 550 مليار تسهيلات ائتمانية للأفراد، 160 مليار تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة و525 مليار إشهارات مسجلة في سجل الضمانات المنقولة.

وأضافت الشركة أنه بعد أكثر من 10 سنوات من التطوير تتوسع الشركة في أعمالها وطرحت العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة لنشاط الشركة الرئيسي والتي ساهمت في إتاحة معلومات متنوعة إلكترونياً.

وبحسب الشركة فإن نحو 10 منتجات تعمل الشركة على تطويرهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت الشركة وقعت خلال العام الجاري برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لميكنة خطابات حظر السيارات ومع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من البنك المركزي المصري لميكنة الاستعلام عن السجل التجاري ومن المخطط له أن يتم إطلاق المنتجين الجديدين في نهاية عام 2019.