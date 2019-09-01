اتحاد الغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري النيبالي الثلاثاء المقبل

كتبت- منار الرخ:

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، منتدى الأعمال المصري النيبالي، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمقر الاتحاد، وبحضور سفير نيبال لدى مصر، ووفد من غرفة تجارة وصناعة نيبال.

ويشهد اللقاء حضور 15 مستثمرًا ورجل أعمال نيبالي يمثلون عددًا من القطاعات الاستثمارية والصناعية والإنتاجية للمقاولات، والتشييد، حيث سيتم بحث تنشيط وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال.