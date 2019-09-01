ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14931 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 171.6 مليون جنيه، و12.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 184.6مليون جنيه.

وشهدت البورصة انتعاشة قوية خلال آخر جلستين في الأسبوع الماضي، بعد ظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14835 نقطة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.