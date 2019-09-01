منتجو ومصدرو التمور يجتمعون في معرض "فوود أفريكا" ديسمبر المقبل

القاهرة- مصراوي:

تشهد القاهرة – لأول مرة – أكبر تجمع لمنتجي التمور على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا، حيث يلتقي المنتجون تحت شعار "تجمع تمور أفريقيا" والذي يقام بالتزامن مع معرض "فوود أفريكا" في نسخته الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم.

ويأتي تنظيم هذا التجمع الكبير لمنتجي ومصدري التمور انطلاقاً من احتلال مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور في إطار المشروع القومي للنهوض بقطاع التمور المصرية والذي يهدف لزراعة 5 ملايين نخلة خلال الأعوام القادمة لتصبح مصر أكبر مصدر للتمور في العالم.

يذكر أن النسخة الخامسة من معرض "فوود أفريكا" يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية كشركاء استراتيجيين.

ويعد تجمع منتجي التمور سواء التمور الطازجة أو المجففة أو المصنعة في معرض "فوود أفريكا" فرصة لالتقاء كبار الموردين والمصدريين المحليين والمستوردين الأجانب لعقد الصفقات التصديرية، واكتشاف أسواق جديدة، والوقوف على معرفة أحدث المستجدات على صعيد الأسواق في المنطقة العربية والأفريقية وأوروبا.

وقالت داليا قابيل، مدير المعرض إن سوق التمور في مصر يعد من الأسواق الواعدة التي تتبوأ مكانة كبيرة على المستويين العربي والأفريقي حيث تنتج مصر نحو 1.65 مليون طن بلح وتمر سنوياً، وتساهم مصر بهذا الإنتاج بنسبة 17.7% من الإنتاج العالمي، وبنسبة 24.4% من إنتاج الدول العربية للتمور.

وقالت منار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إن عدد الدول المستوردة للتمر المصري المحلي وصل إلى 63 دولة.

وتعد دول إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند على رأس قائمة أهم الدول المستوردة، بحسب ما قالته منار نصر.

وعن سوق التمور العالمي كشفت عن أن التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية تشير الى أنه من المتوقع أن تسجل السوق العالمية لتمور النخيل معدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى3.1%.

وأشار أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC بمركز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إلى أن قطاع التمور يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا القطاع اهتماماً كبيرا لأن مصر تعد من أكبر منتجي البلح والتمر على مستوى العالم مع التأكيد على أن قطاع التمور يعد أحد أهم القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المجتمعية.

كما أشار "القاضي" إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي قطاع التمور اهتماماً كبيرا حيث أصدر وزير التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للتمور برئاسته، ويضم في عضويته عدداً من المؤسسات والجهات والكيانات الحكومية الفاعلة بهدف توحيد كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النخيل والتمور على مدار سلسلة القيمة لتعظيم القيمة المضافة والارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية، ولتتبوأ مصر مكانها المرموق على خارطة صادرات التمور الدولية.

يذكر أن معرض "فوود أفريكا" سيشهد العديد من الفاعليات التي ستركز على قطاع التمور من ضمنها تخصيص مساحة عرض لمحافظات مصر المنتجة للتمور لتسويق منتجاتها من التمور بالإضافة إلى فرص الاستثمار الزراعي المتاحة بها هذا وسيتم أيضا خلال المؤتمر الرسمي للمعرض عرض أهم الأسواق والفرص التصديرية المستهدفة لهذا القطاع الهام وأيضا التقنيات الحديثة لممارسات ما بعد الحصاد والتعريف باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الموضوعات الهامة.