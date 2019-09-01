يبدأ ردها الأربعاء.. بدائل استثمار حصيلة شهادات قناة السويس في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تبدأ 4 بنوك في رد قيمة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء أجل هذه الشهادات مع مرور 5 سنوات على إصدارها، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 64 مليار جنيه.

وتبدأ البنوك الأربعة المصدرة للشهادة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها من يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة.

ويبحث أصحاب هذه الشهادات عن الفرص البديلة لاستثمار الأموال التي سيتم ردها، إما في شهادات وأوعية ادخارية في البنوك من جديد، أو حتى خارج القطاع المصرفي في وسائل استثمار أخرى مثل الذهب، والبورصة، والعقارات.

وكانت البنوك الأربعة بدأت في الرابع من سبتمبر 2014 طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% على 3 فئات، منها 10 جنيهات لطلبة المدارس، و100 جنيه، وألف جنيه، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في المرحلة الأولى من حفر قناة السويس الجديدة.

وبعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 3%، وطرح شهادات مرتفعة العائد، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية السابق، في السادس من نوفمبر 2016، رفع فائدة شهادة استثمار قناة السويس إلى 15.5% سنويًا، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادة.

وجاء القرار لتعويض حاملي الشهادات عن فارق سعر الشهادات مرتفعة العائد 20% لأجل عام، و16% لأجل 3 سنوات، وتحسبا من هيئة قناة السويس لاحتمالية اتجاه العملاء لكسر الشهادات وتحويلها لشهادات مرتفعة العائد.

واتجهت البنوك لخفض الفائدة على الشهادات المصدرة الجديدة في الأيام الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، لتنخفض نسبة الفائدة التي كان سيحصل عليها حاملو شهادات قناة السويس لو أعادوا استثمار أموالهم بالبنوك مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه لو لم تخفض الفائدة.

ويعرض مصراوي الفرص المتاحة لإعادة استثمار حصيلة شهادات قناة السويس في البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، وذلك كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

يطرح 4 أنواع من الشهادات الادخارية:

الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.

الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.

الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك مصر:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.

الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك القاهرة:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك قناة السويس:

يطرح البنك شهادة تحت اسم "الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات.

بينما سيتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.