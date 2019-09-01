رئيس بنك القاهرة: أصدرنا 160 ألف بطاقة ميزة خلال 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك أصدر 160 ألف بطاقة ميزة سواء للخصم المباشر أوالمدفوعة مقدمًا خلال 6 أشهر، مستهدفا أن تصل عدد البطاقات إلى 500 ألف بطاقة بنهاية العام الجاري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن مصرفه استحدث أفضل التطبيقات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وبذلك تكون داعمة للشمول المالي، مما سيساهم في الحد من استخدام الكاش.

وبحسب فايد فإن البنك تعاقد على تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك (Core Banking System) ويعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي خلال العام الجاري.

وأضاف أن البنك حريص على عملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول"قاهرة كاش"، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعياً لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة لتصل لشريحة أكبر من العملاء.

ويخطط البنك للتوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الآن.