عمران: مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، لتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14 أغسطس الماضي.

وأضاف عمران، خلال بيان للهيئة اليوم الأحد، أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها بلغ 31 شركة تأجير تمويلي، كما تتخذ 15 شركة أخرى إجراءات لتوفيق أوضاعها.

وذكر عمران أن عدد شركات التخصيم التي وفقت أوضاعها وصل إلى 8 شركات، بينما أوشكت شركة واحدة باقية على الانتهاء من توفيق الأوضاع.