"خالدة للبترول": حفر 43 بئرا العام الماضي لتنمية احتياطيات النفط والغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال خالد موافي رئيس شركة خالدة للبترول، إن شركته حفرت خلال العام المالي الماضي 43 بئرا لتنمية الاحتياطيات المؤكدة، وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة في مواقع امتيازها، منها 36 بئرا منتجة للزيت الخام، و4 آبار منتجة للغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف موافي خلال نتائج الأعمال التي عرضها على وزارة البترول، أن شركته نفذت 160 عملية إعادة إكمال منها 64 عملية بحقول الزيت، و12 عملية بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 27 بئرا استكشافية.

وذكر أن الإنتاج شهد خلال العام المالي الماضى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت خالدة أعلى معدل إنتاج يومي من الزيت الخام تجاوز 141 ألف برميل في أبريل الماضي.

كما شهد العام أعلى إنتاج سنوى للزيت الخام فى تاريخ خالدة بتحقيق أكثر من ٤٩ مليون برميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2018-2019 نحو 162 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، ونحو 752 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1700 برميل، وفقا لموافي.

وأوضح موافي أنه تم إنفاق 667 مليون دولار استثمارات خلال العام المالي الماضي، وتحقيق 16 كشفا بتروليا بنسبة نجاح تصل إلى 80%، حيث ساهمت هذه الاكتشافات بالإضافة إلى عقود التنمية في إضافة احتياطي يقدر بنحو 28 مليون برميل مكافىء من الزيت الخام.

وأشار إلى النتائج رصدت أن الاكتشافات المميزة التي تحققت تتضمن كشف "غرب قصر– ×١"، وكشف "غرب هيرونيفر – 6X"، وكشف "جنوب شرق منصور– 1X"، وكشف "شمال تانجو– 1X"، وكشف "بيروني– 1X".

وبحسب بيان وزارة البترول، تم الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة غرب كلابشة بإجمالي مساحة 1800 كيلو متر مربع، كما تم تنفيذ برنامج المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان بإجمالى مساحة 2150 كيلو متر مربع بنسبة ٦٥% من تلك المرحلة، وجاري حاليا العمل على معالجة البيانات السيزمية للبرنامج.

وقال موافي إنه تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات من أبرزها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقول كلابشة، وتطوير حقول مينيس للإنتاج، ونقل محطة ضواغط شمس لمنطقة طارق، وإنشاء شبكة من خطوط الضغط العالي بطول 16 كيلو متر، بالإضافة إلى تركيب وعاء فصل الغازات بمنطقة جاد، والانتهاء من تطوير كفاءة فصل المياه بمنطقة السلام.

وأضاف أن شركة خالدة أتمت في سبتمبر 2019 أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد الدؤوب في مجال البحث والاستكشاف كواحدة من أهم شركات إنتاج البترول في مصر، وأنها تدير 15 منطقة امتياز على مساحة حوالي 14 ألف كيلو متر مربع، وأنها نجحت في إنتاج أكثر من مليار برميل زيت خام ومتكثفات، و5 تريليونات قدم مكعب غاز منذ تأسيسها.

وذكر موافي أن الشركة حرصت طوال تاريخها على تحقيق معادلة قطاع البترول في الإنتاج وهي تعظيم الإنتاج وزيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والالتزام بأداء عمليات آمنة لجميع الأنشطة، في ظل منظومة متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والتطبيقات القياسية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.