الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم على بوابة للخدمات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقالت المصلحة إنه يمكن للممولين والمسجلين تحديث بياناتهم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية (أضغط هنا)

وذكر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه تنفيذا لقرار وزير المالية بدأت المصلحة من أول يونيو الماضي التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد، وليس من خلال رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت دخل، أو قيمة مضافة، أو غيرها.

وأضاف أنه في إطار الحرص على التيسير والتسهيل على الممولين ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، أتاحت المصلحة بوابة إلكترونية للخدمات الضريبية لتمكين الممولين من تحديث جميع البيانات الرئيسية الخاصة بملفاتهم الضريبية ومراجعتها.

وأوضح عبد العظيم حسين أنه من خلال هذه البوابة سيتمكن الممول أيضا من اختيار الملف الرئيسي والمأمورية التابع لها، وإدخال جميع الملفات الفرعية التابعة له، ومراجعة المركز الرئيسي والفروع.