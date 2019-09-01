أرباح بنك القاهرة تقترب من ملياري جنيه في النصف الأول من 2019

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة في بيان اليوم الأحد، إنه حقق زيادة في صافي الأرباح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأضاف البنك أنه حقق صافي أرباح بقيمة 1.93 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح البنك قبل خصم الضرائب نحو 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 1.91 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، وفقا للبنك.

وذكر أن إجمالي أصول البنك وصل إلى 179 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 بمعدل نمو نحو 7% مقارنة بديسمبر 2018.

وارتفع إجمالي محفظة القروض بواقع 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 10% وذلك مقارنة بنهاية ديسمبر، حيث وصلت إلى 73 مليار جنيه بنهاية يونيو مقارنة بنهاية عام 2018، وفقا للبيان.

وأشار البنك إلى أن محفظة القروض تنوعت بين محفظة قروض الشركات والتي وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدلات نمو بلغت 14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%.

وأوضح البنك أن الودائع ارتفعت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2018، لتسجل 143 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وزادت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 51% مقابل 42% عن ذات الفترة للعام المالي السابق.

وارتفع صافي دخل بنك القاهرة من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ليصل إلى 4 مليارات جنيه، وزادت نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى 5% مقارنة بـ 4% عن ذات الفترة للعام المالي السابق، بحسب البيان.

وقال البنك إن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ليصل إلى 668 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مصروفات البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى الإيرادات لتصل إلى 39% مقارنة بـ 43% خلال نفس الفترة لعام 2018، وفقا للبيان.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن نسبة النمو في محفظة الشركات الكبرى بلغت نحو 10% بنهاية يونيو الماضي عبر إضافة نحو 62 علاقة شركات كبرى جديدة، كما أعاد البنك هيكلة قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة والتي يبلغ رصيد محفظتها 15 مليار جنيه.

وأضاف فايد أن البنك دبر العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الإقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، والكهرباء، والبترول، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات.

وذكر أن البنك قدم حلولا مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية، وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وعمليات الحفظ المركزي للشركات والمؤسسات المالية.

وبلغت نسبة نمو عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2019، كما تمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 16% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك، ويستهدف البنك الوصول لنسبة الـ 20% المقررة من قبل البنك المركزي قبل نهاية 2019، وفقا لفايد.

وقال البنك إنه ساهم عبر ‬تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال أكثر من ‬16‬عاما، في ‬توفير نحو ‬700‬ ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي ‬مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة،‬ مشيرا إلى ‬محافظات الصعيد تستحوذ على 55% من إجمالي محفظة البنك في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء.