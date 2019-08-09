المالية تضخ كميات إضافية من "الفكة" في عيد الأضحى

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إن مصلحة «سك العملة» وضعت خطة لتوفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتيسير على المواطنين.

ووجهت الوزارة، المصلحة بتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، وهيئة مترو الأنفاق، وضخ كميات إضافية من العملات المعدنية «الفكة»، لضمان عدم حدوث أى اختناقات سواءً بالأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

وأكدت الوزارة، أن مصلحة «سك العملة» استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات؛ لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملات المعدنية المساعدة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك احتياطيا من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لدى مصلحة «سك العملة»، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزى فى هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى 1.5مليون جنيه يوميًا؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك؛ تلافيًا لحدوث أى اختناقات.

وأضاف خضر، وفقا للبيان، إلى أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا.