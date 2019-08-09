"فتة العيد".. أسعار الرقاق تصل لـ 22 جنيها للكيلو بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

وصلت أسعار كيلو الرقاق المستخدم في تحضير فتة عيد الأضحى، إلى 22 جنيها للكيلو بحسب جولة لمصراوي، في عدد من الأسواق.

ويختلف سعر كيلو الرقاق من منطقة إلى أخرى، ويتراوح بين 18 جنيها لكيلو الرقاق الفلاحي في المناطق الشعبية وبين 20 و22 جنيها للكيلو في مناطق الأخرى.

وبحسب ما قاله تجار لمصراوي، فإن أسعار الرقاق استقرت هذا العام عند مستوياتها العام الماضي، مع تراجع سعر الدقيق.

وتقول أم سيد، بائعة رقاق فلاحي في سوق حلوان، لمصراوي، إنها تبيع كيلو الرقاق بنحو 22 جنيها، لانخفاض سعر الدقيق هذا العام.

"السنة إللى فاتت سعر كيلو الرقاق كان غالي علشان سعر الدقيق كان غالي، وإحنا بنبيع علشان نطلع منه رزقنا السنة دي محصلش كده يبقى هنغليه ليه"، بحسب قولها.

وتراجعت أسعار الدقيق بنحو ألف جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه، بحسب ما قاله عبدالرحمن المرشدي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب "شركة المرشدي- مطاحن 72"، لمصراوي في وقت سابق.

ويبيع محمد ناصر، صاحب محل لبيع الرقاق بمنطقة شبرا، الكيلو بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد.

"أسعار الرقاق بتختلف من سوق لآخر، لكنها ستكون نفس أسعار العام الماضي في كل سوق، أصحاب المحلات بتراعي إن الناس هتخرج من العيد على المدارس وفي نفس الوقت هيطلع لينا مكسب"، وفقا لما ذكره محمد ناصر لمصراوي.

وبحسب إسلام يسري، صاحب أحد المخابز بمنطقة بولاق، يصل سعر كيلو الرقاق إلى 18 جنيها.

ويري إسلام، أن الإقبال على الشراء جيد هذا العام، متوقعا أن تزيد نسبة الإقبال خلال الأيام القادمة.، " دا موسم والناس بتشتري فيه علشان تعمله جمب اللحوم، وكمان سعره لم يرتفع".