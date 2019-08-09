التنظيم والإدارة ينتهي من إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة التأمين الصحي

القاهرة – مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه انتهى من إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بقانون التأمين الصحي، وأرسله إلى وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2806 لسنة 2019 .

وأوضح صالح الشيخ، رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء سابقا من إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار إلى أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تطوير واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وبشكل يتماشى مع سياسات الإصلاح الإداري وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، يتم في إطار سعي الجهاز لتطبيق قانون الجهاز وقانون الخدمة المدنية خاصة في المادتين 9، 75 من القانون، وكذلك القرارات العديدة الصادرة في هذا الشأن ومنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018.

يذكر أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة 2018، نص على إنشاء 3 هيئات وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي وتختص بتوفير التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي للمواطنين والهيئة العامة للرعاية الصحية وتختص بتقديم خدمة التأمين الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتختص بالرقابة على جودة الخدمة.