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    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    11:45 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    السمك

    القاهرة – وكالات:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي جنيها، واستقر سعر باقي الماكولات البحرية عند نفس مستويات الجمعة الماضي.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري،جنيها، ليتراوح بين 50 و58 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، ليتراوح اليوم بين 32 و 35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وصعد سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

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