الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات بارتفاع قرب 5%

القاهرة – وكالات:

ارتفع الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، اليوم الجمعة، متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل 2016، في الوقت الذي يشهد فيه المعدن الأصفر إقبالا جديدا على الشراء باعتباره من أصول الملاذ الآمن بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالبة رويترز، بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وارتفع المعدن الثمين 4.6 % منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1519 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 17% منذ بداية العام، وصعد ما يزيد عن 100 دولار على مدى الأسبوع الفائت، بدعم من التوترات التجارية وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.

وفي أحدث تطور في النزاع الطويل الأجل بين أكبر اقتصادين في العالم، قال تقرير إن واشنطن تؤجل قرارا بشأن تراخيص لشركات أمريكية لاستئناف التجارة مع هواوي تكنولوجيز.

في غضون ذلك، صُدمت الأسواق المالية جراء إقدام البنوك المركزية في نيوزيلندا وتايلاند والهند على تنفيذ سلسلة من التخفيضات المفاجئة لأسعار الفائدة مما يشير إلى تضاؤل الأدوات لدى صانعي السياسات لمكافحة التراجع الاقتصادي.

ويوم الخميس، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكي وقال إن أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلحق الضرر بشركات التصنيع الأمريكية.

ويقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.