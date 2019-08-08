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    أسعار الدولار في 10 بنوك خلال آخر تعاملات قبل عيد الأضحى

    05:03 م الخميس 08 أغسطس 2019
    أسعار الدولار في 10 بنوك خلال آخر تعاملات قبل عيد الأضحى

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بينما ارتفع سعره في بنك كريدي أجريكول، واستقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    تراجع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي قرشين، ليسجل 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشا ليسجل 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك العربي الأفريقي، عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    الدولار عيد الأضحى البنك التجاري الدولي بنك كريدي أجريكول

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