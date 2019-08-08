آخر جلسة قبل عيد الأضحى.. البورصة تنتعش مع توقعات خفض الفائدة

كتبت- شيرين صلاح:

ساهمت 4 أسباب في ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.16% إلى مستوى 14180 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، وارتفاع حجم تداولات السوق، وسط أجواء إيجابية.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بنحو 5 مليارات جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي بيع 3.6 مليار جنيه، و1.4 مليار جنيه على التوالي.

وسجلت قيمة التداول بدون الصفقات والسندات نحو مليار و490 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن هناك أربعة أسباب لارتفاع المؤشر اليوم، والذي جاء مدعومًا بزيادة أحجام التداول الذي تخطى مليار جنيه، وهو مستوى لم يصل له المؤشر منذ فترة طويلة.

ويعيش السوق حالة من الانتعاش وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقرر له في 22 أغسطس (بعد إجازة العيد) مع انحسار موجة التضخم، بالإضافة إلى تنفيذ 3 صفقات من الحجم الكبير خلال جلسة اليوم، بحسب زكريا.

وخلال اليوم، تم تنفيذ صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، بعد طول انتظار، والتي ستعيد ضخ سيولة مالية بنحو 10 مليارت جنيه في السوق، وهي الأموال التي ينتظر إعادة ضخها مرة أخرى في السوق ما يزيد من أحجام التداول والسيولة الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى نجاح طرح أسهم شركة فوري في البورصة، وصعود السهم مع بداية التداول عليه اليوم، بعدما أعلنت الشركة نجاح طرح 36% من أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين، منها 5% للطرح العام، وتم تغطية الطرح العام 30 مرة والطرح الخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

كما تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على 94.8 مليون سهم من شركية ايديتا للصناعات الغذائية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وتوقع زكريا، أن يستمر أداء السوق بهذا الصعود في التعاملات بعد عيد الأضحى، وسط أجواء التفاؤل في سوق المال.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 1.65%، إلى مستوى 13880 نقطة، بدعم من مشتريات أجنبية ومحلية.