هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يسجل 680 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في مصر مره أخرى خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، ليفقد الجرام الواحد نحو 5 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 680 جنيهًا في منتصف اليوم، مقابل 685 جنيها في بداية التعاملات.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 هبط إلى 583 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى777 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5440 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 7.94 دولار بنسبة، 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1493.22 دولار في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا بتوقيت القاهرة.