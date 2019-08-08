أرباح مدينة نصر للإسكان تتراجع بنحو 16% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 16% مع هبوط إيراداتها.

وأظهرت القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، تراجع صافي الربح خلال الفترة (يناير – يونيو) إلى 515.7 مليون جنيه مقابل 611.7 مليون جنيه خلال الفترة القارنة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام بنسبة 14% لتصل إلى نحو مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية.

وقالت الشركة في بيان منفصل للبورصة، إنها حافظت على مستوى تعاقدات وحجوزات خلال النصف الأول من 2019، على الرغم من تأجيل إطلاق مراحل جديدة بمشروع تاج سيتي، حيث تخطت الإيرادات حاجز المليار جنيه.

وارتفعت قيمة التعاقدات والحجوزات في مشروعات سراي من 683 مليون جنيه إلى 767 مليون جنيه، ومشروع تاج سلطان من 58 مليون جنيه إلى 96 مليون جنيه، بحسب البيان.

وقال أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في البيان، إن الشركة نجحت في تعظيم مستويات الكفاءة مع مواصلة تنمية هامش الربح على الرغم من تأجيل إطلاق المراحل الجديدة المخططة بمشروع تاج سيتي إلى الربع الثالث من 2019.

وتطور اشلرة 8 مشروعات بمنطقة القاهرة الكبرى، تتضمن اكثر من 10 آلاف وحدة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.