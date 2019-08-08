التضخم الأساسي يواصل التراجع للشهر الخامس ويسجل 5.9% في يونيو

كتب- مصطفى عيد:

واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه للشهر الخامس على التوالي، ليصل خلال يوليو الماضي إلى 5.9% مقابل 6.4% في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الخميس.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي انخفض إلى 0.1% في يوليو 2019 مقابل 0.3% خلال يونيو الماضي، ومقابل 0.6% في يوليو 2018.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الخمسة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو.

ولكن معدل التضخم العام السنوي بالأسعار واصل الهبوط خلال شهر يوليو ليسجل في إجمالي الجمهورية 7.8% مقابل 8.9% في يونيو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 1.5% في يوليو مقابل معدلا سالبا 1% في يونيو الماضي.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري في يوليو إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار الكوسة بنسبة 30.4% وأسعار الفاصوليا الخضراء بنسبة 23.9%، والخيار بنسبة 19.4%، والبطاطس بنسبة 12.4%.

كما أرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.4%، والنقل والمواصلات بنسبة 5.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2%.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.