"المصرية للاتصالات" تصرف مليار جنيه مستحقات المعاش المبكر لـ 2000 موظف

كتب- محمد علاء الدين:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الخميس، إنها صرفت مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقًا لبرنامج المعاش المبكر.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم، قالت المصرية للاتصالات، إنها اتبعت نظام المعاش المبكر الاختياري طبقا لقرار مجلس الإدارة في 24 مارس الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن صرف مبلغ المليار جنيه في بند المعاش المبكر ساهم بصفة أساسية إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية لها، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو مليار جنيه في نفس الفترة من 2018.

وقالت الشركة إن صرف مستحقات الموظفين في برنامج المعاش المبكر أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.6 مليار جنيه، بينما استقر صافي الربح بعد الضرائب ليحقق مبلغ 2.1 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للشركة، حققت المصرية للاتصالات ارتفاعا طفيفا في صافي الأرباح بنسبة 3.5%، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل 2.134 مليار جنيه مقابل 2.062 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.