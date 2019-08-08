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    84 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمزرعة رياح في خليج السويس

    12:52 م الخميس 08 أغسطس 2019
    84 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمزرعة رياح في خليج السويس

    مزرعة رياح - ارشيفية

    كتبت- منال المصري:

    قالت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، عضوتا مجموعة البنك الدولي، إنهما وقعا اتفاقية لدعم تطوير مزرعة رياح تبلغ قدرتها 252 ميجاواط وتنفّذها شركة ليكيلا بنظام البناء والتملّك والتشغيل (BOO) في محافظة البحر الأحمر في مصر.

    وستُقدِّم مؤسسة التمويل الدولية 84 مليون دولار لتمويل المشروع والمساعدة في تحسين إنتاج الطاقة النظيفة في مصر وخفض تكاليف توليد الطاقة إضافةً إلى تنويع مزيج الطاقة في الدولة، فيما ستوفّر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات مالية قدرها 122 مليون دولار للمشروع.

    وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "نحن ملتزمون بدعم برنامج الحكومة في مصر وتعزيز إنتاج طاقة الكهرباء النظيفة وخاصة التي تولّدها الرياح. وستساعد مزرعة رياح غرب بكر التي تنفّذها شركة ليكيلا في خفض متوسّط تكلفة توليد الكهرباء في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الهامّ، ما يمثّل إشارة قوية للسوق بشأن التزامنا تجاه برنامج الطاقة المتجدّدة في مصر".

    مزرعة رياح خليج السويس مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي

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