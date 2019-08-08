إيرادات سوديك تقفز 92% خلال النصف الأول من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت إيرادات شركة السادس من أكتوبر (سوديك)، خلال النصف الأول من العام، بنسبة 92% لتسجل ملياري جنيه، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 66% من إيرادات الشركة خلال الستة أشهر.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي ربح خلال الستة أشهر الأولى من العام بقيمة 336 مليون جنيه، بزيادة 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي مبيعات الشركة المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بحسب البيان.

وخلال الربع الثاني من العام (مارس – يونيو) ارتفع صافي مبيعات الشركة بنسبة 11% لتسجل 1.4 مليار جنيه، بدعم من مبيعات مشروعي فيليت بنسبة مساهمة 28% والجريا ريزيدانسيز بنسبة مساهمة 21%، حيث سلمت الشركة خلال هذه الفترة 240 وحدة.

وارتفع صافي ربح شركة سوديك، خلال الربع الثاني بنسبة 9% لتصل إلى 175 مليون جنيه، بحسب البيان.

وتأسست سوديك عام 1996 وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.