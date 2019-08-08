صفقة جلوبال تليكوم وسهم فوري يصعدان بالبورصة 2% وسط أجواء إيجابية

كتبت- شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنحو 2% متخطيا مستوى 14.137 نقطة، وسط أجواء إيجابية بالسوق.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن الارتفاع الكبير خلال تعاملات اليوم، له سببان، أولهما تنفيذ صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة والتي ستعيد ضخ سيولة مالية بنحو 10 مليارت جنيه في السوق.

وأضاف أن السبب الثاني، هو نجاح طرح أسهم شركة فوري في البورصة، وصعود السهم في أول جلسة تداول من سعر الاكتتاب 6.46 جنيه إلى 8.50 جنيه حاليا.

وساهم السببان في زيادة قيمة التداول الإجمالية في السوق خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى نحو 775 مليون جنيه بحلول الساعة 12 ظهرا، بحسب زكريا، متوقعا أن تغلق تعاملات اليوم على تداولات بقيمة مليار جنيه.

وبدأت البورصة خلال جلسة اليوم الخميس التداول على أسهم شركة فوري بعد نجاح الشركة في طرح 36% من أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين، منها 5% للطرح العام، وتم تغطية الطرح العام 30 مرة والطرح الخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

وتم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسھم رأسمال شركة فوري بسعر 6.46 جنيه للسھم، وبقیمة إجمالیة 1.64 ملیار جنیه، وبلغ عدد أسھم الطرح العام 33.3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع، و5% تقریبا من أسھم رأسمال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219.2ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع، و31% من إجمالي أسھم رأسمال الشركة المصدر.

كما أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدينجز، على 1.9 مليار سهم من أسهم جلوبال المصدرة، بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه، وقررت البورصة حذف جلوبال تليكوم من قوائم الأوراق المالية المسموح عليهامزاولة الأ نشطة المتخصصة – القائمة (أ) اعتبارا من 14 أغسطس الجاري.

وكانت شركة فيون تملك 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.