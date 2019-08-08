بدء التداول على أسهم "فوري".. والبورصة: استقبلنا الوافد رقم 216

خلال بدء أول جلسة للتداول على أسهم فوري اليوم

القاهرة- مصراوي:

بدأت البورصة خلال جلسة اليوم الخميس التداول على أسهم شركة فوري بعد نجاح الشركة في طرح 36% من أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين، منها 5% للطرح العام.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم، منصة التداول بها استقبلت اليوم الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وھي أسھم شركة "فوري" العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، والتي یتم تداولھا تحت رمز "FWRY.CA".

وأضافت أنه تم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسھم رأسمال شركة فوري بسعر 6.46 جنيه للسھم، وبقیمة إجمالیة 1.64 ملیار جنیه.

وبلغ عدد أسھم الطرح العام 33.3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع، و5% تقریبا من أسھم رأسمال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219.2ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع، و31% من إجمالي أسھم رأسمال الشركة المصدر.

وبحسب بيان البورصة، تمت تغطیة الطرح العام 30 مرة، والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

وبلغ نصیب المصريين من الطرح العام نحو 80.3%، ومن الخاص نحو 50%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19.7%، و49.3% من الطرح الخاص.

وقال محمد فرید رئیس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقدیم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالیة في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقیق نمو اقتصادی احتوائی على نحو مستدام.

وبحسب فريد، "تعتبر فوري أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019"، مؤكدا أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالیة في مصر یعزز من صلابة دورھا في دعم عملیة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة.

وأعرب فرید عن ترحیبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات للقید بالبورصة للحصول على التمویل اللازم لضخ المزید من الاستثمارات وفتح أسواق جدیدة، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تعمل على تحسین بیئة التداول وتبسیط الإجراءات لتعزیز السیولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها.