ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الحامي والرومي 50 قرشا في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو كل من الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من اصناف الخضراوات خلال تعاملات اليوم، وقفا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.