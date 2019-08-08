جلوبال تليكوم: تنفيذ عرض الشراء الإجباري من فيون بقيمة 9.7 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدينجز، على 1.9 مليار سهم من أسهم جلوبال المصدرة، بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أنه تقرر حذف جلوبال تليكوم من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة – القائمة (أ) اعتبارا من 14 أغسطس الجاري.

وكانت شركة فيون تملك 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وقدمت فيون عرضا إجباريا معدلا في يونيو الماضي لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم، وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض، وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية.

وكان بنك الاستثمار شعاع، قال في تقرير الشهر الماضي، إن إتمام صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جوبال ليكوم القابضة، سيعيد للمستثمرين سيولة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير، أن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شراء فيون، يمكنه خلق جو من التفاؤل في السوق لأن الصفقة ستعيد إلى حوزة المستثمرين نحو 10 مليارات جنيه -إذا قبل جميع مساهمي الأقلية العرض- ما يسمح لهم بإعادة استثمار بعضها في السوق.

وكانت جلوبال تليكوم أعلنت في يونيو الماضي إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بسداد 136 مليون دولار، منها 53.7 مليون دولار عند التسوية، و82.3 مليون دولار قبل نهاية عام 2019.