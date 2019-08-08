58 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.