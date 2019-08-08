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    ارتفع في التجاري الدولي .. سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:43 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    ارتفع في التجاري الدولي .. سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي قرشا، ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    الدولار أسعار الدولار البنك التجاري الدولي بنك الإسكندرية

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