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    صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    10:29 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.6% إلى مستوى 13966 نقطة.

    وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

    وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع مؤشراتها، وصعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.

    البورصة المصرية مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 مؤشر EGX30

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