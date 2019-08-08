صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
القاهرة – مصراوي:
صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.6% إلى مستوى 13966 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع مؤشراتها، وصعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.
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