صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

القاهرة – مصراوي:

صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.6% إلى مستوى 13966 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع مؤشراتها، وصعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.