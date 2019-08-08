مفاجأة.. تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى في 4 سنوات خلال شهر رفع الوقود

كتب- مصطفى عيد:

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي، في مفاجأة للمحللين، حيث سجل 7.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 8.9% في يونيو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 8.7% في يونيو مقابل 9.4% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر يوليو معدلًا 1.5% مقابل معدلا سالبا 1% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في يونيو الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.